Stasera in tv, oggi venerdì 1 ottobre su Iris «Hereafter»: curiosità e trama del film con Matt Damon

Venerdì 1 Ottobre 2021, 15:54

Stasera in tv, venerdì 1 ottobre, andrà in onda su Iris alle 21:00 il film «Hereafter» del 2010. Trentatresima pellicola del regista e attore americano Clint Eastwood. Tra i protagonisti Cécile de France, Matt Damon e Bryce Dallas Howard.

La trama

Thriller soprannaturale che vede dipanarsi, parallelamente, le storie di tre personaggi che si ritrovano a confrontarsi con la morte e il lutto. I protagonisti sono Marie, interpretata da Cécile de France, giornalista francese che ha vissuto la violenta esperienza dello tsunami, Marcus, interpretato da Frankie McLaren, giovane inglese che ha perso il fratello gemello in un drammatico incidente e, infine, George, interpretato da Matt Damon, un operaio americano che riesce a rapportarsi con la realtà oltremondana .

Curiosità

«Hereafter» doveva originariamente debuttare nelle sale cinematografiche americane nel dicembre 2010, ma in vista dei premi Oscar 2011 la Warner Bros anticipò la data d'uscita per Canada e Stati Uniti di due mesi circa, al 22 ottobre.

Il film è stato mostrato in anteprima mondiale il 12 settembre all'edizione 2010 del Toronto International Film Festival fu scelto come film di chiusura della 48esima edizione del New York Film Festival. In Italia il film è stato programmato nelle sale italiane dal 5 gennaio 2011.

