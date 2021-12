Stasera in tv, oggi mercoledì 1 dicembre su Italia 1 «Tomorrowland»: curiosità e trama del film con George Clooney

Stasera in tv, mercoledì 1 dicembre, andrà in onda su Italia 1 alle 21:20 il film «Tomorrowland» del 2015. Sesto lungometraggio diretto dal regista statunitense Brad Bird. Tra i protagonisti Judy Greer, George Clooney e Hugh Laurie.

La trama

Legati da un destino comune Casey, un'adolescente brillante e con una spiccata curiosità scientifica, e Frank, interpretato da George Clooney, un inventore geniale ormai disincantato e pessimista, si imbarcano in una missione colma di pericoli alla scoperta dei segreti di una enigmatica dimensione, situata in un imprecisato luogo spazio-temporale, nota come "Tomorrowland". Un'impresa destinata a sconvolgere le vite dei due protagonisti.

Curiosità

Le riprese del film iniziarono il 19 agosto 2013 ad Enderby, nella Columbia Britannica del Canada, per poi spostarsi a Vancouver e Surrey. Nell'ottobre seguente le riprese si sono svolte nella Città delle arti e delle scienze di Valencia. Nel mese di novembre invece, alcune sequenze sono state riprese al Walt Disney World Resort ed alla New Smyrna Beach, entrambi in Florida. Le riprese sono terminate il 15 gennaio 2014, ma il 5 febbraio furono effettuate delle riprese aggiuntive, senza gli attori protagonisti.

La colonna sonora del film è stata curata da Michael Giacchino, già collaboratore di Damon Lindelof e Brad Bird in passato.

