Stasera in tv, oggi mercoledì 1 dicembre su Rai Movie «Suburra»: curiosità e trama del film con Claudio Amendola

Stasera in tv, mercoledì 1 dicembre, andrà in onda su Rai Movie alle 23:25 il film «Suburra» del 2015. Secondo lungometraggio diretto dal regista italiano Stefano Sollima. Tra i protagonisti Elio Germano, Claudio Amendola e Pierfrancesco Favino.

Tratto dall'omonimo romanzo italiano del 2013 scritto da Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini sulla mafia romana negli anni moderni, a cui è seguito nel 2015 il romanzo "La notte di Roma".

La trama

La Suburra era un antico quartiere romano, luogo malfamato, dove potere e criminalità si incontravano nel segreto. Quel quartiere esiste ancora, dopo duemila anni, a Roma, la città dei palazzi della politica, dei segreti del Vaticano, ma anche la città della criminalità, quella che vuole imporre la propria legge. Questo è il contesto in cui si svolge la vicenda Water-front, una grande speculazione edilizia: il litorale romano diventerà una nuova Las Vegas. Per realizzarlo sono necessari gli appoggi di Filippo Malgradi, interpretato da Pierfrancesco Favino, politico corrotto, di Numero 8, il capo di una potente famiglia che gestisce il territorio, e di Samurai, interpretato da Claudio Amendola, l'ultimo componente della Banda della Magliana.

In un arco temporale di sette giorni, ogni personaggio proverà ad anticipare le mosse degli altri, finendo per scatenere una lotta senza quartiere e per coinvolgere innocenti e colpevoli.

Curiosità

Il primo poster e il primo teaser trailer del film sono stati diffusi il 25 agosto 2015. Il film è uscito nelle sale cinematografiche il 14 ottobre dello stesso anno, distribuito da 01 Distribution. La pellicola si è rivelata un buon successo di pubblico, incassando oltre 4 milioni e mezzo di euro, risultando così il 35esimo miglior incasso della stagione cinematografica 2015-2016.

