Stasera in tv, oggi mercoledì 1 dicembre su Rai 4 «Starship Troopers»: curiosità e trama del film con Neil Patrick Harris

Stasera in tv, mercoledì 1 dicembre, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «Starship Troopers» del 1997. Dodicesimo lungometraggio diretto dal regista olandese Paul Verhoeven. Tra i protagonisti Casper Van Dien, Neil Patrick Harris e Denise Richards.

La trama

In un futuro lontano, la razza umana combatte una guerra planetaria contro una forma aliena. Il giovane Johnny Rico, subito dopo essersi diplomato, si arruola come volontario nella fanteria dello spazio. La sua patriottica motivazione? Seguire la giovane Carmen Ibanez di cui è innamorato. Rico arriva al campo di addestramento, dove il trattamento è duro. Si mette però in evidenza per le sue capacità, tanto da divenire caposquadra. Nel mentre la terra viene attaccati dagli insetti alieni, che radono al suolo Buenos Aires, la sua città. Rico si lancia in una guerra cruentissima, dove non si fanno prigionieri. Dopo varie vicissitudini ed aver sfiorato la morte, riuscirà nell’impresa di distruggere la mente pensante degli insetti.

Curiosità

Nel commento audio dell'edizione DVD, il regista afferma che il film è una critica all'attuale società americana e alla politica degli Stati Uniti, che «hanno la tendenza a usare il potere e la violenza contro tutti gli obiettori».

Nel film viene dipinta una società militarizzata e xenofoba, alla continua ricerca di un nemico da combattere. Come in ogni regime dittatoriale, anche nella società rappresentata nel film, alla tendenza dominante che predilige l'uso della violenza, si oppone un sentimento razionale e pacifista, che tuttavia viene represso dai vertici federali e identificato come "il viale del fallimento".

