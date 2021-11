Stasera in tv, oggi giovedì 18 novembre su Italia 1 «Sopravvissuto - The Martian»: curiosità e trama del film con Matt Damon

Stasera in tv, giovedì 18 novembre, andrà in onda su Italia 1 alle 21:20 il film «Sopravvissuto - The Martian» del 2015. Ventitresimo film del regista statunitense Ridley Scott. Tra i protagonisti Jessica Chastain, Matt Damon e Kristen Wiig.

Il film è basato sul romanzo fantascientifico "L'uomo di Marte" del 2011 di Andy Weir.

La trama

Durante una missione su Marte, battezzata Ares 3, l’astronauta Mark Watney, interpretato da Matt Damon, dopo una violenta tempesta sparisce. Viene dato per morto e abbandonato dal suo equipaggio sul Pianeta rosso. Ma Watney, invece, è sopravvissuto e si ritrova bloccato e solo sul pianeta ostile. Con le scarse risorse di cui dispone, l'astronauta deve far leva su tutto il proprio ingegno, arguzia e spirito di sopravvivenza per trovare un modo per far arrivare sulla Terra il segnale del suo essere in vita. A milioni di miglia di distanza, la Nasa e un team di scienziati internazionale monitora il pianeta fino quando si rende conto che Watney è vivo.

Il team si mette allora a lavoro per provare a riportare "il marziano" a casa e i suoi compagni, contemporaneamente, tentano un'audace, se non impossibile, missione di salvataggio. E mentre queste storie di incredibile coraggio si dispiegano, il mondo si riunisce per fare il tifo per un ritorno sicuro di Watney sulla Terra.

Curiosità

Le riprese del film sono cominciate il 10 novembre 2014 ai Korda Studios di Budapest. Negli studios sono stati costruiti circa 20 set differenti. In uno dei set sono state piantate delle vere patate; sono state piantate in periodi differenti in modo da mostrare i diversi stadi di crescita nel film.

A marzo 2015 la produzione si è spostata nel sud della Giordania, a Uadi Rum, nota come Valle della Luna. Il 5 dicembre 2014 la prima pagina della sceneggiatura del film è stata posta all'interno dell'Orion, un veicolo spaziale che secondo i piani della NASA sarà utilizzato per l'esplorazione di Marte, in occasione del suo volo inaugurale.

