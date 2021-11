Stasera in tv, oggi giovedì 18 novembre su Rai 3 «City of Crime»: curiosità e trama del film con Chadwick Boseman

Stasera in tv, giovedì 18 novembre, andrà in onda su Rai 3 alle 21:30 il film «City of Crime» del 2019. Quindicesimo film del regista statunitense Richard Donner. Tra i protagonisti Sienna Miller, Chadwick Boseman e J. K. Simmons.

Sanremo 2022, indiscrezione: «Fiorello non ci sarà». Il silenzio social di Rosario

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Stasera in tv su Iris «Arma letale 3» TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto TELEVISIONE Gf, Soleil Sorge di chi si fida nella casa? PERSONE Sonia Bruganelli: «Ho abortito due volte»

La trama

Un detective con la scomoda fama del “grilletto facile”, Andre Davis, interpretato da Chadwick Boseman, cresciuto con un trauma: la morte di suo padre, a sua volta un poliziotto, ucciso durante un'operazione quando lui era bambino. E parte da un altro, stavolta duplice, omicidio, la vicenda attorno al quale ruota il film: una notte, a New York, due criminali entrano in un ristorante per rubare un carico di cocaina, trovandone molta più del previsto, ma l'arrivo sul posto delle forze dell'ordine manda all'aria i loro piani inducendoli a far fuoco.

Le vittime della sparatoria sono due agenti e da quel momento parte una vera e propria caccia all'uomo nei confronti dei due assassini: Ray Jackson, reduce delle guerre in Medio Oriente, e Michael Trujillo, congedato con disonore, ma per motivi con cui non è difficile empatizzare. Un'agente della narcotici, Frankie Burns, viene affiancata ad Andre Davis che, ricordando quanto accaduto al padre, prende la vicenda molto a cuore scoprendo anche una gigantesca cospirazione.

Curiosità

Il titolo iniziale della pellicola doveva essere «17 Bridges». Le riprese sono iniziate il 24 settembre 2018 e si sono svolte tra New York e Filadelfia. Il budget del film è stato di 33 milioni di dollari.

La pellicola è stata distribuita nella sale cinematografiche statunitensi a partire dal 22 novembre 2019 ed in quelle italiane dal 9 gennaio 2020, incassand complessivamente 49,9 milioni di dollari.

Paragone contro Bassetti, scontro a Non è L'Arena: «È un figlio di papà». E lui lascia il collegamento