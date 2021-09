Stasera in tv, venerdì 17 settembre su Italia 1 «Lo specialista»: curiosità e trama del film con Sylvester Stallone

Venerdì 17 Settembre 2021, 14:53 - Ultimo aggiornamento: 15:04

Stasera in tv, venerdì 17 settembre, andrà in onda su Italia 1 alle 23:15 il film «Lo specialista» del 1994. Quinto lungometraggio diretto dal regista peruviano Luis Llosa. Tra i protagonisti Sharon Stone, Sylvester Stallone e James Woods.

La trama

May Munro, interpretata da Sharon Stone, è decisa a vendicarsi della morte dei genitori, avvenuta quando era ancora una bambina. Contatta un ex agente della CIA, Ray Quick, interpretato da Sylvester Stallone, per eseguire la sua vendetta. Ray accetta, ma il suo incarico sarà pieno d'imprevisti, non ultimo l'amore per la bellissima May.

Curiosità

Il film è stato prodotto con la collaborazione del Warner Bros. La colonna sonora è stata prodotta dalla Epic Soundtrax, i servizi digitali dalla Cinesite. Il budget per la realizzazione della pellicola ammontò a circa 45 milioni di dollari. Nella versione originale del film il protagonista si doveva chiamare Earl Quick.

Stallone ricevette 12 milioni di dollari per aver interpretato la sua parte. Le scene sono state girate dal 2 marzo all'8 maggio del '94 ai Greenwich Studios di Miami, a Cookeville nello stato del Tennessee e al Great Falls Dam delle Rock Island.

