Stasera in tv, venerdì 17 settembre su Rai 3 «Dolceroma»: curiosità e trama del film con Luca Barbareschi

Venerdì 17 Settembre 2021, 14:53 - Ultimo aggiornamento: 15:05

Stasera in tv, venerdì 17 settembre, andrà in onda su Rai 3 alle 21:20 il film «Dolceroma» del 2019. Secondo lungometraggio diretto dal regista italiano Fabio Resinaro. Tra i protagonisti Francesco Montanari, Luca Barbareschi e Lorenzo Richelmy.

Tratto dal romanzo di Pino Corrias «Dormiremo da vecchi» del 2015.

La trama

Andrea Serrano, interpretato da Lorenzo Richelmy, è un aspirante scrittore, costretto a lavorare in un obitorio in attesa della grande occasione della sua vita. Che finalmente arriva. Un grande produttore cinematografico, Oscar Martello, interpretato da Luca Barbareschi, decide di portare sul grande schermo il suo romanzo 'Non finisce qui'. La protagonista, Jacaranda Ponti istigata dalla sua agente Milly, temendo ripercussioni alla sua carriera, distrugge tutti gli hard disk che contengono il montato del film. Ma Oscar Martello non può permettersi un fallimento. Il film deve uscire. Così, con l’aiuto di Andrea, concepisce un piano diabolico: il rapimento da parte della criminalità organizzata della protagonista del film: i media impazziranno e il film sarà leggenda ancor prima di arrivare in sala. Il piano sembra funzionare, ma l’improvvisa scomparsa di Jacaranda farà precipitare la situazione.

Curiosità

Candidato per la categoria 'Miglior commedia' ai Nastri d'Argento 2019, il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 4 aprile 2019. Le riprese della pellicola sono iniziate il 18 maggio 2018 e hanno avuto luogo tra Roma e Praga.

