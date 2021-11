Stasera in tv, oggi mercoledì 17 novembre su Rai 4 «Sputnik»: curiosità e trama del film con Oksana Akin'šina

Stasera in tv, mercoledì 17 novembre, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «Sputnik» del 2020. Opera prima del regista russo Egor Abramenko. Tra i protagonisti Fëdor Bondarčuk, Oksana Akin'šina e Pëtr Fëdorov.

Sanremo 2022, indiscrezione: «Fiorello non ci sarà». Il silenzio social di Rosario

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto IL DIBATTITO Cartabianca, Galli perde le staffe: «Stia zitta!» TELEVISIONE Gf, Gianmaria con febbre, allarme influenza nella Casa? GF VIP Signorini, Endemol prende le distanze

La trama

La storia è ambientata in Russia nei primi anni '’80. La corsa allo spazio che ha caratterizzato la Guerra Fredda si completa di una missione spaziale da cui torna in vita un solo cosmonauta. Sotto stretta osservazione in una base militare, l’uomo rivela di essere il veicolo di un parassita alieno capace di fuoriuscire dal suo corpo. Per cercare di ricostruire gli eventi che hanno portato a questo incontro ravvicinato, viene convocata la giovane psichiatra Tatyana Klimova.

Curiosità

Sputnik doveva avere la sua prima mondiale al Tribeca Film Festival nell'aprile 2020 prima che il festival fosse rinviato a causa della pandemia Covid. Sony Pictures Entertainment aveva previsto l'uscita nelle sale del film in Russia il 16 aprile 2020, ma il film è stato invece distribuito on demand in Russia sulle piattaforme More.tv, Wink and Ivi.ru a partire dal 23 aprile.

La pellicola è stata distribuita in sale selezionate e in video on demand in Nord America il dal 14 agosto 2020.

Striscia la Notizia, «razzista»? Il Gabibbo mostra un video contro Tommaso Zorzi: «Vergognati. Ecco chi sei davvero»