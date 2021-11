Stasera in tv, oggi mercoledì 17 novembre su Cielo «Le ultime ore della Terra»: curiosità e trama del film con Robert Knepper

Stasera in tv, mercoledì 17 novembre, andrà in onda su Cielo alle 21:15 il film «Il pistolero» del 2012. Terzo lungometraggio diretto dal regista statunitense W.D. Hogan. Tra i protagonisti Cameron Bright, Robert Knepper e Julia Benson.

La trama

Un frammento di materia interstellare colpisce la Terra compromettendone il moto rotatorio. Se il pianeta si fermasse sarebbe la fine. Per l'umanità si apre uno scenario apocalittico e le uniche chiavi di salvezza sono rappresentate da un inventore caduto in disgrazia e da un arcaico sistema satellitare.

Curiosità

La fotografia della pellicola è stata curata da Anthony C. Metchie, mentre il montaggio da Christopher Smith e le musiche da Michael Neilson. La casa di produzione del film è la Third Planet Productions.

Il film è stato trasmesso per la prima volta in tv il 1º febbraio 2012 da Syfy negli Stati Uniti mentre in Italia è uscito il successivo 21 settembre sulla rete televisiva FX.

