Stasera in tv oggi 17 maggio «Mine vaganti» con Scamarcio e Preziosi diretti da Ozpetek

Stasera in tv, oggi martedì 17 maggio alle 21,10 su Rai Movie va in onda il film «Mine vaganti» di

Regia: Ferzan Ozpetek. Nel cast: Riccardo Scamarcio, Alessandro Preziosi, Nicole Grimaudo, Elena Sofia Ricci, Lunetta Savino, Ennio Fantastichini, Ilaria Occhini

La trama

Tommaso rientra nella casa di famiglia in Puglia da Roma, deciso a combattere per le proprie scelte personali anche a costo di scontrarsi con tutti. La sua famiglia, i Cantone, proprietari di un pastificio, è una famiglia numerosa e stravagante. Tutti aspettano il suo ritorno dalla nonna ribelle intrappolata nel ricordo di un amore impossibile che gli dice di Non farti mai dire dagli altri chi devi amare, e chi devi odiare. Sbaglia per conto tuo, sempre.

La mamma Stefania sempre dietro alle convenzioni borghesi, il padre Vincenzo che aveva ben altre aspettative per i figli, e poi c’è l’eccentrica zia Lucina, la sorella Elena, il fratello Antonio che Tommaso dovrebbe affiancare nella gestione del pastificio. Insieme a loro c’è Alba che i Cantone incontrano quasi per caso. Tommaso è tornato a casa per fare coming out ma quando rivela la sua omosessualità ad Antonio non ha particolari reazioni, peccato che durante la cena lo stesso Antonio si rivela gay.

Vincenzo caccia di casa Antonio poco prima di avere un infarto; l’intera famiglia si sente bersagliata dalle maldicenze e dai pettegolezzi, mentre su Tommaso ricade tutta la responsabilità del pastificio. Tuttavia il ragazzo ha mentito anche sul suo percorso universitario: ha infatti dichiarato di essere iscritto a economia e commercio, mentre in realtà è prossimo alla laurea in lettere e il suo sogno è di diventare uno scrittore. Ed è qui che si inserisce Alba brillante economista figlia del socio di Vincenzo. Ma in tutto questo Tommaso trascura il compagno Marco lasciato a Roma che si precipiterà in Puglia travolgendo ancora di più la famiglia Cantone.

Curiosità

Scritto dal regista con Ivan Cotroneo, il film è prodotto da Fandango e Rai Cinema e girato prettamente in Puglia concentrandosi su una famiglia pugliese considerata come un nucleo di mine vaganti. Il film ha vinto due David di Donatello (su 13 nomination) per i non protagonisti Ilaria Occhini ed Ennio Fantastichini conquistando anche 5 nastri d’argento. Complessivamente ha incassato 8,3 milioni di euro 21° incasso della stagione 2009-2010. Inoltre ha avuto una distribuzione in diverse parti del mondo dall’Argentina ai Paesi Bassi.