Stasera in tv oggi 17 maggio «Le ragazze di Wall Street»: una storia vera con Jennifer Lopez da Oscar

Stasera in tv, oggi martedì 17 maggio alle 21,20 su Canale 5 va in onda il film «Le ragazze di Wall Street- Business is Business». Commedia thriller Usa uscita nel2019. Regia di Lorene Scafaria. Nel cast Constance Wu, Jennifer Lopez, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart, Cardi B, Julia Stiles.

La trama

Ilfilm è tratto da una storia vera. Destiny è una ragazza che, per sbarcare il lunario, ha iniziato a lavorare in un locale di spogliarelli di New York, dove conosce la sensuale e popolare Ramona e ne diventa immediatamente la protetta. Purtroppo, è il 2008, e in poco tempo la crisi economica manda a gambe all’aria il loro lavoro, svuotando il locale dei ricchi broker di Wall Street che un tempo lo affollavano. Ramona e Destiny, vista drasticamente diminuire la loro mole di clienti e quindi i loro guadagni, si accordano con altre loro colleghe per mettere in piedi un piano alternativo: adescare, drogare e poi derubare i ricchi clienti che capitano loro a tiro – poiché solo i più ricchi possono ancora permettersi di venire al locale – vendicandosi in un certo senso delle persone che incolpano della crisi.

Curiosità

Le Ragazze di Wall Street – Business is Business segna l’esordio sul grande schermo della rapper Cardi B che per l’occasione ha rivelato di essere stata una stripper prima di arrivare al successo come cantante. Tutto il cast di attrici de Le Ragazze di Wall Street – Business is Business ha dovuto allenarsi duramente, per sei mesi, in modo da riuscire a ballare su tacchi vertiginosi e soprattutto per riuscire ad utilizzare il palo. Jennifer Lopez ne aveva sempre uno, smontabile, per portarlselo dietro nei suoi viaggi a causa dei suoi molteplici impegni.Il film Le Ragazze di Wall Street – Business is Business è stato candidato ai Golden Globe 2020 e ai SAG Awards 2020. In entrambi i casi, la nomination era per il ruolo di Miglior Attrice Non Protagonista in un film per Jennifer Lopez.