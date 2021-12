Stasera in tv, oggi venerdì 17 dicembre su Rai 4 «Riflessi di paura»: curiosità e trama del film con Kiefer Sutherland

Stasera in tv, venerdì 17 dicembre, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «Riflessi di paura» del 2008. Quarto lungometraggio diretto dal regista francese Alexandre Aja. Tra i protagonisti Amy Smart, Kiefer Sutherland e Paula Patton.

La pellicola è un remake del film sudcoreano «Into the Mirror» («Geoul sokeuro» in lingua originale) del 2003.

La trama

Ben Carson, interpretato da Kiefer Sutherland è un poliziotto che sta attraversando un periodo difficile. È passato quasi un anno da quando è stato sospeso dal servizio per aver sparato e ucciso un altro membro sotto copertura, un incidente che non soltanto gli è costato il posto, ma che lo ha spinto verso l'alcolismo e a nutrire un rancore che ha allontanato sua moglie e i ragazzi, portandolo a trasferirsi sul divano di sua sorella nel Queens. Per cercare di rimettere a posto la sua vita, Carson accetta di lavorare come guardiano notturno alle rovine dei grandi magazzini Mayflower devastati dal fuoco. Quello che un tempo era un simbolo di prosperità e grandeur ora è scivolato nell'oscurità come una nave fantasma in rovina, distrutta da un incendio imponente che ha divorato anche numerose vite innocenti.

Curiosità

Il film è stato quasi interamente girato in Romania, il set è stato allestito all'Accademia delle Scienze di Bucarest, edificio rimasto incompiuto dal 1989. Il budget speso per la realizzazione del film ammonta a 35 milioni di dollari. La pellicola ha incassato 72,4 milioni di dollari al botteghino.

