Stasera in tv, oggi venerdì 17 dicembre su Iris «Fino a prova contraria»: curiosità e trama del film con Clint Eastwood

Stasera in tv, venerdì 17 dicembre, andrà in onda su Iris alle 21:00 il film «Fino a prova contraria» del 1999. Ventitresimo lungometraggio diretto dall'attore e regista statunitense Clint Eastwood. Tra i protagonisti, oltre lo stesso Eastwood, Isaiah Washington e Lisa Gay Hamilton.

La trama

Steve Everett, interpretato da Clint Eastwood, reporter dell’'Oakland Tribune con una malcelata passione per donne e alcool, viene incaricato di scrivere un pezzo su Frank Beachum, interpretato da Isaiah Washington, nel braccio della morte (e prossimo all'esecuzione) per l'omicidio di una donna incinta che gli doveva 96 dollari. Basta un incontro con il killer per convincere Everett che quell'uomo è innocente. Al reporter basteranno 12 ore per provare la sua tesi e salvare la vita di Beachum?

Curiosità

La canzone presente nei titoli di coda è "Why Should I Care?" interpretata da Diana Krall e composta da Clint Eastwood. Nella prima settimana di apertura il film ha incassato 5 milioni 276.109 di dollari negli Stati Uniti: in totale, sempre negli Stati Uniti, ha incassato complessivamente 16 milioni 649.768 di dollari, su un budget di 55 milioni di dollari.

