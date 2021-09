Stasera in tv, giovedì 16 settembre su Rai 3 «The Children Act - Il Verdetto»: curiosità e trama del film con Emma Thompson

Giovedì 16 Settembre 2021, 14:17

Stasera in tv, giovedì 16 settembre, andrà in onda su Rai 3 alle 21:20 il film «The Children Act - Il Verdetto» del 2017. Settimo lungometraggio diretto dal regista inglese Richard Eyre. Tra i protagonisti Stanley Tucci, Emma Thompson e Fionn Whitehead.

La trama

Fiona Maye, interpretata da Emma Thompson, eminente giudice dell’Alta Corte britannica, è chiamata a prendere una decisione cruciale nell’esercizio della sua professione, proprio mentre il suo matrimonio con Jack è in bilico. Fiona, che presiede con saggezza e compassione i casi eticamente complessi inerenti al Diritto di Famiglia su cui è chiamata a pronunciarsi, questa volta deve deliberare sul caso di Adam, un giovane brillante che, per motivi religiosi, rifiuta la trasfusione di sangue che potrebbe salvargli la vita. Può la stimata giudice obbligarlo a vivere? Per prendere una decisione la donna decide di recarsi in visita da Adam in ospedale, in modo da formularsi personalmente un’idea dell’effettiva consapevolezza del ragazzo delle possibili conseguenze del suo rifiuto di sottoporsi a una trasfusione. L’incontro avrà un profondo impatto su entrambi.

Curiosità

Il 29 agosto 2016, è stato riferito che Emma Thompson era in trattative per recitare in un adattamento del romanzo di Ian McEwan The Children Act diretto da Richard Eyre e prodotto da Duncan Kenworthy, mentre dal 3 ottobre 2016, Stanley Tucci e Fionn Whitehead si sono uniti al cast.

Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival il 9 settembre 2017. Poco dopo, A24 e DirecTV Cinema hanno acquisito i diritti di distribuzione del film. Fu programmata l'uscita negli Stati Uniti attraverso DirecTV Cinema il 16 agosto 2018, prima di essere rilasciato ufficialmente il 14 settembre 2018.

