Stasera in tv, oggi martedì 16 novembre su Rai 4 «L'alba del pianeta delle scimmie»: curiosità e trama del film con James Franco

Stasera in tv, martedì 16 novembre, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «L'alba del pianeta delle scimmie» del 2011. Terzo lungometraggio diretto dalla regista inglese Rupert Wyatt. Tra i protagonisti Freida Pinto, James Franco e John Lithgow.

La trama

Caesar, interpretata da Andy Serkis, è una scimmia superiore alle altre per capacità intellettive e di apprendimento. Lo scimpanzé, infatti, è stato educato dall'ingegnere genetico Will Rodman, interpretato da James Franco. Questi, impegnato a condurre importanti esperimenti sui primati per trovare una cura all'Alzheimer, ha cresciuto Caesar cercando di potenziarne al massimo le capacità mentali. Malauguratamente, però, quando Caesar viene forzatamente separato dal suo educatore, si sente tradito e, forte delle proprie doti, mette insieme un esercito di scimmie per organizzare una rivolta contro gli uomini.

Curiosità

Originariamente previsto per giugno, il film è uscito invece nelle sale degli Stati Uniti il 5 agosto 2011. In Italia è uscito il 23 settembre dello stesso. Il primo trailer completo è stato pubblicato su Yahoo! Movies il 2 giugno di 10 anni fa.

Il film fu un successo al box office: a fronte di un budget di 93 milioni di dollari ne incassò 481 milioni 800.873. La pellicola ha ottenuto anche una nomination agli Oscar 2012 nella categoria migliori effetti speciali.

