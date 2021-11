Stasera in tv, oggi martedì 16 novembre su Canale 5 «Joker»: curiosità e trama del film con Joaquin Phoenix

Stasera in tv, martedì 16 novembre, andrà in onda su Canale 5 alle 21:22 il film «Joker» del 2019. Tredicesimo lungometraggio diretto dalla regista e sceneggiatore statunitense Todd Phillips. Tra i protagonisti Robert De Niro, Joaquin Phoenix e Zazie Beetz.

l film si è aggiudicato il Leone d'oro alla 76ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, vincendo inoltre due Golden Globe e due Premi Oscar su undici candidature.

La trama

Arthur Fleck, interpretato da Joaquin Phoenix, vive con l'anziana madre e si guadagna da vivere facendo pubblicità per strada travestito da clown, mentre aspetta di avere il giusto materiale per realizzare il sogno di diventare un comico. Arthur è un uomo che lotta per trovare la sua strada in una società fratturata come Gotham, una società che lo ignora e lo umilia in continuazione. Intrappolato in un’esistenza ciclica sempre in bilico tra apatia e crudeltà, Arthur decide di reagire e questa ribellione provocherà una reazione a catena di eventi, che si rivelano utili alla cruda analisi di questo personaggio. Si tratta del primo stand alone sul più famoso ed iconico “villian” di Gotham City, ma non si tratta di un film dai toni classici legati al mondo Dc Comics.

Curiosità

La violoncellista islandese Hildur Guðnadóttir ha composto la colonna sonora del film. Phillips l'ha scelta dopo essere rimasto molto colpito dalla sua colonna sonora per il film Soldado, fornendole la sceneggiatura del film perché potesse consegnargli alcune tracce ancor prima dell'inizio delle riprese.

Il 21 settembre 2018, il regista Todd Phillips ha pubblicato sul suo profilo Instagram un breve video raffigurante le prime immagini di Phoenix nei panni del Joker. Il 2 aprile 2019 al CinemaCon, Phillips ha svelato il teaser trailer al pubblico presente, poi diffuso online il giorno successivo. Il trailer ha raccolto oltre 8 milioni di visualizzazioni su YouTube nelle prime ore dalla sua pubblicazione.

