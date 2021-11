Stasera in tv, oggi martedì 16 novembre su Iris «Il pistolero»: curiosità e trama del film con John Wayne

Stasera in tv, martedì 16 novembre, andrà in onda su Iris alle 21:00 il film «Il pistolero» del 1976. Trentesimo lungometraggio diretto dalla regista e sceneggiatore statunitense Don Siegel. Tra i protagonisti Lauren Bacall, John Wayne e Ron Howard.

Ultima interpretazione di un Wayne realmente malato, ma ancora vigoroso, il film è considerato una specie di commiato al genere western, per lacuni la migliore interpretazione del protagonista.

La trama

1901. John Bernard Books, interpretato da John Wayne, vera leggenda vivente della pistola, decide di regolare i conti con tre nemici recandosi a Carson City, dove abita anche l’amico medico Hostetler, interpretato da James Stewart, che gli diagnostica una malattia incurabile e poche settimane di vita. Books prende alloggio dalla vedova Rogers, interpretata da Lauren Bacall, che vive sola con il figlio Gillomor, interpretato da Ron Howard. Morirà in una sparatoria colpito a tradimento. Gillomor sarà l’erede ideale di Books anche se rinuncerà alla violenza.

Curiosità

Alla sua uscita nelle sale, la pellicola non fu un grande successo incassando soltanto 13 milioni 406.138 negli Stati Uniti,a i quali però sono da aggiungere anche 6 milioni successivamente. È stato considerato però come uno dei dieci migliori film del 1976 dalla National Board of Review.

La pellicola è rientrata anche nelle nomination agli Oscar, Golden Globe e ai premi cinematografici BAFTA.

