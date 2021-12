Stasera in tv, oggi giovedì 16 dicembre su Italia 1 «Un milione di modi per morire nel West»: curiosità e trama del film con Amanda Seyfried

Stasera in tv, giovedì 16 dicembre, andrà in onda su Italia 1 alle 23:26 il film «Un milione di modi per morire nel west» del 2014. Terzo lungometraggio diretto dall'attore e regista statunitense Seth MacFarlane. Tra i protagonisti, oltre lo stesso MacFarlane, Amanda Seyfried e Charlize Theron.

La trama

Albert, interpretato da Seth MacFarlane, è un allevatore di pecore che, a causa di una vile fuga da una sparatoria, viene mollato dalla sua fidanzata. Senza più dignità né ragazza, Albert troverà il suo mentore in una bellissima donna da poco arrivata in città, Anna. La donna in breve tempo cattura il cuore e l'interesse di Albert, che, grazie a lei, ritroverà il suo coraggio. Quando il marito della donna, un noto e pericoloso fuorilegge, si presenta assetato di vendetta, l'allevatore dovrà trasformarsi in un eroe del West, diventando quel che non è mai stato capace di essere.

Curiosità

Le riprese sono iniziate nel maggio 2013. Per girare il film, l'attrice Charlize Theron ha dovuto indossare una parrucca. Nel film vi sono numerosi camei, tra questi quello di Christopher Lloyd.

Il primo trailer del film è stato distribuito il 30 gennaio 2014. Il 3 febbraio la Universal Pictures International Italy diffonde il primo spot italiano sottotitolato. La pellicola è stata distribuita nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 30 maggio 2014 ed in quelle italiane dal 16 ottobre 2014.

