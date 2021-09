Stasera in tv, mercoledì 15 settembre su Rai 1 «Pretty Woman»: curiosità e trama del film con Julia Roberts

Mercoledì 15 Settembre 2021, 14:28

Stasera in tv, mercoledì 15 settembre, andrà in onda su Rai 1 alle 21:25 il film «Pretty Woman» del 1990. Sesto lungometraggio diretto dal regista statunitense Garry Marshall. Tra i protagonisti Hector Elizondo, Julia Roberts e Richard Gere.

Uomini e Donne, Gemma lascia il programma? Parteciperà a un reality: ecco quale

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto TV Stasera in tv, Chi l'ha visto: anticipazioni sul caso di... X FACTOR X Factor, Tersigni: «Non solo Skam, vorrei essere un... TELEVISIONE Sanremo, vincitori della categoria Giovani in gara tra i Big

La trama

Edward Lewis, interpretato da Richard Gere, milionario senza scrupoli, percorre la Hollywood Boulevard sul suo bolide. Lo attende un impegno cui non può mancare. Lungo la strada si imbatte in Vivian, una prostituta, interpretata da Julia Roberts. Ci passa la notte insieme. Poi la notte diventa una settimana e l’amore, fiabescamente, ci mette lo zampino. Nella vita non accadrebbe mai, ma a Hollywood tutto è permesso. Anche una prostituta che si trasforma in principessa.

Curiosità

Julia Roberts, è stata in lizza agli Oscar del 1991 come miglior attrice protagonista, anche se vinse poi Kathy Bates per «Misery non deve morire» è un incanto. In origine «Pretty Woman» doveva essere un film drammatico.

La relazione tra Vivian e Edward originariamente aveva anche temi controversi, tra cui la dipendenza dalla droga di Vivian: una parte del patto era infatti che non doveva drogarsi per una settimana. Nella versione originale è presente anche una scena in cui Edward butta fuori Vivian dalla sua auto e se ne va. Tutte queste parti della sceneggiatura vennero considerate dannose per la rappresentazione empatica del personaggio dal produttore esecutivo, Laura Ziskin. Tali scene vennero così rimosse e incorporate nel personaggio dell'amica di Vivian, Kit.

Per la parte di Vivian ci furono varie considerazioni. Inizialmente infatti, il regista offrì la parte a Karen Allen, Meg Ryan, Michelle Pfeiffer, Molly Ringwald, Daryl Hannah. Quando tutte le attrici rifiutarono il ruolo, il regista decise di affidare la parte alla allora poco conosciuta Julia Roberts, che proprio con questo film si affermò come una delle migliori attrici del momento.

Raffaella Fico scomparsa al Gf vip, cosa è successo durante il gioco del nascondino: «Se la sono persa»