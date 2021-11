Stasera in tv, oggi lunedì 15 novembre su Rai 4 «Inheritance»: curiosità e trama del film con Lily Collins

Stasera in tv, lunedì 15 novembre, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «Una folle passione» del 2020. Sesto lungometraggio diretto dalla regista statunitense Vaughn Stein. Tra i protagonisti Simon Pegg, Lily Collins e Connie Nielsen.

La trama

Una vita perfetta, poi la notizia improvvisa della morte del padre che sconvolge la sua esistenza. La storia di Lauren Monroe, interpretata da Lily Collins, stella nascente nell'ufficio del procuratore distrettuale di New York, ha nell'evento tragico un punto di svolta: la donna riceve in eredità una piccola parte del patrimonio insieme a una busta misteriosa che contiene le indicazioni per arrivare a un bunker segreto. Al suo interno, Lauren scopre la presenza di Morgan, prigioniero di suo padre da 30 anni.

Incerta sul da farsi, decide di aiutarlo prendendosi segretamente cura di lui in modo da scoprire la situazione incomprensibile che suo padre ha lasciato dietro di sé. Quando l’uomo inizia a rivelare segreti oscuri sulla sua famiglia, Lauren si rende conto di essere pedina in una rete mortale di bugie, omicidi e manipolazioni, che rischia di mettere in pericolo la vita della sua famiglia.

Curiosità

La pellicola è stata annunciata per la prima volta nel 2018, per poi subire vari cambi di casting in un secondo momento: inizialmente il ruolo della protagonista era stato assegnato a Kate Mara. Le riprese sono iniziate nel febbraio 2019 a Birmingham, in Alabama.

Per prepararsi al ruolo, Simon Pegg ha perso oltre 30 kg. Distribuzione Il film avrebbe dovuto essere presentato per la prima volta durante il Tribeca Film Festival 2020, tuttavia il posticipo del festival dovuto alla pandemia Covid ha impedito che ciò accadesse. Il film è stato distribuito negli Stati Uniti a partire dal maggio 2020, mentre in Italia è stato trasmesso per la prima volta il 24 marzo 2021 su Sky Cinema Uno.

