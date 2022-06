Stasera in tv, oggi 15 giugno su Rai 1 il film «Scusate se esisto»: commedia brillante con la strana coppia Cortellesi-Bova

Stasera in tv, oggi mercoledì 15 giugno alle 21,25 su Rai 1 il film «Scusate se esisto!». Commedia italiana del 2014. Italia Regia: Riccardo Milani. Cast: Paola Cortellesi, Raoul Bova, Corrado Fortuna, Lunetta Savino, Marco Bocci, Ennio Fantastichini, Cesare Bocci, Stefania Rocca, Federica De Cola

La trama

Serena e' un architetto dal talento straordinario. Dopo una serie di successi professionali all'estero, ha deciso di tornare a lavorare in Italia, perche' ama il suo paese. Nell'avventurosa ricerca di un posto di lavoro si trova di fronte a una scelta folle, farsi passare per quello che tutti si aspettano che lei sia: un uomo... O cosi' pare. Nel frattempo incontra Francesco. Bello e affascinante. Il compagno ideale. Se non fosse che a lui non piacciono le donne... O cosi' pare. Tra Serena e Francesco nasce un rapporto intenso e diventano la coppia perfetta... Pronti a tutto pur di darsi una mano saranno costretti a condividere segreti e inganni perché a volte, per essere davvero se stessi, e' meglio fingersi qualcun altro!

Curiosità

Il film è ispirato alla storia vera di una donna architetto italiano. Ai David di Donatello e ai Nastro d'Argento nel 2015, l'attrice Paola Cortellesi ha ricevuto le nomination come Migliore attrice protagonista.