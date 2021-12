Stasera in tv, oggi mercoledì 15 dicembre su Cielo «Tornado F6 - La furia del vento»: curiosità e trama del film con Casper Van Dien

Stasera in tv, mercoledì 15 dicembre, andrà in onda su Cielo alle 21:15 il film «Tornado F6 - La furia del vento» del 2012. Quarto lungometraggio diretto dal regista statunitense Peter Sullivan. Tra i protagonisti Victoria Pratt, Casper Van Dien e Richard Burgi.

La trama

Un tornato si abbatte su una cittadina americana distruggendo una piccola stazione di servizio. Il meteorologo Ethan Walker, interpretato da Casper Van Dien, capisce subito che questo non è un caso isolato e che presto ci sarà un vero e proprio disastro. Per Ethan è giunto il momento di allertare tutti e soprattutto cercare di mettere in salvo la sua famiglia prima che sia troppo tardi.

Curiosità

Il produttori esecutivi indicati per la realizzazione di questa pellicola sono Jeffrey Schenck e Barry Barnholtz mentre la casa di produzione è la Production Media Group.

Fotografia e musiche invece sono state firmate rispettivamente da Roberto Schein e Marc Jovani.

