Stasera in tv, oggi mercoledì 15 dicembre su Rai 4 «L'ora nera»: curiosità e trama del film con Emile Hirsch

Stasera in tv, mercoledì 15 dicembre, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «L'ora nera» del 2011. Secondo lungometraggio diretto dal regista statunitense Chris Gorak. Tra i protagonisti Olivia Thirlby, Emile Hirsch e Max Minghella.

La trama

Sean, interpretato da Emile Hirsch, e Ben, interpretato da Max Minghella, due giovani software designers americani, si recano a Mosca per vendere un loro prodotto. Grande è la delusione quando scoprono che Skyler, progettista svedese, li ha preceduti. Per dimenticare lo smacco, Sean e Ben decidono di godersi la notte moscovita. In un locale incontrano due ragazze, la connazionale Natalie e l'australiana Anne, interpretata da Rachael Taylor. La serata sembra procedere bene, nonostante la presenza di Skyler nello stesso bar. Poi l'imprevisto.

L'euforia lascia presto il posto all'orrore e alla paura quando una pioggia di nuclei di fuoco si riversa sulla città. In breve tempo, l'intero Pianeta si trova nella morsa di un attacco di fantasmi alieni. Loro vedono gli uomini, ma non viceversa. Sembra una guerra senza speranza. Skyler viene ucciso. Sean, Ben, Natalie e Anne, invece, trovano rifugio in un edificio, dove incontrano due russi, Vika e Sergei. Mentre la marcia di distruzione degli alieni prosegue incontrastata, i nostri dovranno trovare il modo di reagire, facendo sì che la paura ceda il passo al coraggio e all'astuzia.

Curiosità

Con un budget di 30 milioni di dollari, le riprese del film si sono svolte interamente a Mosca, a partire dal 18 luglio 2010. La produzione è stata sospesa per tre settimane, a causa dei forti incendi che hanno colpito la Russia e per l'intenso fumo che ha invaso la capitale. Le riprese sono ricominciate a settembre 2010.

La pellicola è stata distribuita nelle sale cinematografiche in 3D e 2D, in Russia dal 22 dicembre e negli Stati Uniti dal 25 dicembre 2011, a cura della Summit Entertainment. In Italia il film è stato distribuito dalla 20th Century Fox a partire dal 20 gennaio 2012.

