Stasera in tv, martedì 14 settembre su Rai 4 «Better Watch Out»: curiosità e trama del film con Olivia DeJonge

Martedì 14 Settembre 2021, 18:29

Stasera in tv, martedì 14 settembre, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «Better Watch Out» del 2016. Secondo lungometraggio diretto dal regista statunitense Chris Peckover. Tra i protagonisti Levi Miller, Olivia DeJonge e Ed Oxenbould.

La pellicola è un horror psicologico sceneggiato dal regista insieme a Zack Kahn.

La trama

Ashley, interpretata da Olivia DeJong, è stata chiamata a fare da babysitter a Luke, un ragazzino oramai fin troppo cresciuto che è segretamente innamorato di lei. Ma la notte che li aspetta vedrà l'irruzione in casa di alcuni sconosciuti che metteranno a dura prova lo spirito di sopravvivenza della ragazza.

Curiosità

Il film è stato girato a Sydney, in Australia, a gennaio e febbraio 2016. Inizialmente doveva essere girato in South Carolina con un budjet di mezzo milioni di dollari, ma poco prima di iniziare le riprese il regista Chris Peckover è stato avvicinato dal produttore australiano Brett Thornquest, che gli ha offerto un budget di circa 3 milioni milioni per girare il film in Australia; dopo che Thornquest aveva sentito che la madre di Peckover era originaria dell'Australia. Nel grande Paese dell'Oceania, è stato distribuito in sale selezionate il 23 novembre 2017 da Rialto Distribution. La pellicola è uscita anche in DVD e Blu-ray da Well Go Usa a partire dal 5 dicembre 2017.

