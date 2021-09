Stasera in tv, lunedì 13 settembre su Italia 1 «Killer Elite»: curiosità e trama del film con Robert De Niro

Lunedì 13 Settembre 2021, 14:37

Stasera in tv, lunedì 13 settembre, andrà in onda su Italia 1 alle 21:20 il film «Killer Elite» del 2011. Primo lungometraggio diretto dal regista nordirlandese Gary McKendry. Tra i protagonisti Clive Owen, Robert De Niro e Jason Statham.

Uomini e Donne, Gemma lascia il programma? Parteciperà a un reality: ecco quale

La trama

Quando un team di killer professionisti e una squadra per la difesa dei membri di un reparto speciale sono in conflitto tra loro, è una guerra, alla quale solo i migliori sopravvivono. Chi indìce l’attacco è uno sceicco arabo, che recluta i killer chiamati 'The Clinic', per annientare l’altra fazione, 'The Feather men', nell’amara convinzione che questi ultimi abbiano causato la morte del figlio.

Curiosità

Ispirato al racconto «The Feather Men» di Sir Ranulph Fiennes, il film segna il debutto dietro alla macchina da presa di Gary McKendry, autore, nel 2005, del corto «Everything in This Country Must», candidato agli Oscar.

Il film, che ha avuto la sua prima di gala al 36esimo Toronto International Film Festival il 10 settembre 2011, ha ricevuto recensioni non troppo positive dalla critica. Nonostante ciò, la pellicola è stata nominato per la miglior scenografia e i migliori effetti visivi ai secondo Australian Academy of Cinema and Television Arts Awards.

Ballando con le Stelle, da Al Bano a Morgan, Arisa e Sabrina Salerno: concorrenti e tutte le novità