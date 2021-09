Stasera in tv, lunedì 13 settembre su Rai 2 «John Wick 3 - Parabellum»: curiosità e trama del film con Keanu Reeves

Lunedì 13 Settembre 2021, 14:38

Stasera in tv, lunedì 13 settembre, andrà in onda su Rai 2 alle 21:20 il film «John Wick 3 - Parabellum» del 2019. Terzo lungometraggio diretto dal regista statunitense Chad Stahelski. Tra i protagonisti Laurence Fishburne, Keanu Reeves e Ian McShane.

La trama

La trama del film ruota intorno a John Wick, interpretato da Keanu Reeves, in fuga a causa della taglia sulla sua testa arrivata a ben 14 milioni di dollari e dopo aver infranto una regola fondamentale nel suo 'mondo professionale': ha ucciso qualcuno all'interno dell'Hotel Continental. Dopo aver assassinato un componente della Gran Tavola, colui che aveva ordinato la sua eliminazione, John avrebbe dovuto essere immediatamente giustiziato ma un manager del Continental, Winston, gli ha concesso un periodo di grazia di un'ora prima di essere scomunicato per provare a sopravvivere per le strade pericolose di New York a un'orda di letali killer, provenienti da ogni dove e pronti a tutto pur di mettere le mani sulla taglia. John Wick dovrà tentare di rimanere in vita, lottando e uccidendo, mentre cercherà di uscire da New York City.

Curiosità

Nel primo weekend di programmazione il film si è posizionato al primo posto sia nel botteghino statunitense, incassando 57 milioni di dollari, sia nel botteghino italiano, incassando 1,5 milioni di euro. La pellicola ha incassato coplessivamente di quasi 322 milioni di dollari.

Sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ricevuto il 90% delle recensioni positive con una votazione media di 7,47 su 10, su un complessivo di 307 recensioni. Grant Hermanns, critico di ComingSoon.net, ha posizionato il film all'ottavo posto tra i miglior del 2019.

