Stasera in tv, oggi venerdì 29 ottobre su Rai 4 «12 Round»: curiosità e trama del film con John Cena

Venerdì 29 Ottobre 2021, 14:34

Stasera in tv, venerdì 29 ottobre, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «12 Round» del 2009. Quindicesimo lungometraggio diretto dal regista finlandese Renny Harlin. Tra i protagonisti Aidan Gillen, John Cena e Ashley Scott.

Uomini e Donne, Gemma lascia il programma? Parteciperà a un reality: ecco quale

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto TELEVISIONE Streaming sul cellulare può costare fino a 30 euro...

La trama

Dal regista di «Die hard 2 - 58 minuti per morire» e dal produttore di «Speed», «12 Round» vede protagonista il famoso wrestler e attore John Cena nei panni del detective della polizia di New Orleans Danny Fisher. Quando Fischer ferma un brillante ladro, Miles, e gli impedisce di farla franca dopo aver realizzato un colpo da diversi milioni di dollari, per sbaglio la ragazza del delinquente viene uccisa. Dopo essere fuggito di prigione, il genio criminale pianifica la sua vendetta, sottoponendo Danny a una serie di indovinelli e compiti quasi impossibili da risolvere. Danny dovrà riuscire a scoprire la soluzione per salvare la vita della sua fidanzata.

Elena Sofia Ricci: «Tanti lavoratori sono in difficoltà, lo spettacolo deve ricominciare»

Curiosità

Il film ha avuto ricavo totale di 27 milioni 184.083 dollari. Il 3 agosto 2012 venne annunciato che il wrestler Randy Orton sarebbe stato impegnato a breve sul set del sequel del film. Il film «Ancora 12 Rounds» uscì nei cinema statunitensi nel 2013 mentre in Italia arrivò direttamente in Home video.

Myrtha Merlino: «Marco Tardelli 48 ore dopo il nostro primo bacio si è trasferito a Roma»