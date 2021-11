Stasera in tv, oggi venerdì 12 novembre su Iris «Coraggio... fatti ammazzare»: curiosità e trama del film con Clint Eastwood

Stasera in tv, venerdì 12 novembre, andrà in onda su Iris alle 21:00 il film «Coraggio... fatti ammazzare» del 1983. Dodicesimo lungometraggio diretto dal regista e attore statunitense Clint Eastwood. Tra i protagonisti oltre allo stesso Eastwood, Sonda Locke e Pat Hingle.

Sanremo 2022, indiscrezione: «Fiorello non ci sarà». Il silenzio social di Rosario

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto LA GARA X Factor 2021, la gara si fa incandescente TV Mika: «Mi hanno spezzato il cuore» TELEVISIONE Squid Games: creatore della serie svela il finale alternativo

La trama

Il dipartimento di polizia di San Francisco trasferisce il detective Harry, interpretato da Clint Eastwood, in una cittadina della California del nord. Ma nella pace di questa città Harry scopre omicidi e violenze. Callaghan si ritrova sulle tracce di una donna che sta eliminando uno ad uno tutti gli uomini che anni prima hanno violentato lei e la sua sorella. Quest'ultima, a causa dello choc subito, è rimasta invalida.

Curiosità

La frase che dà il titolo al film, in originale: «Go ahead, make my day» (la cui traduzione letterale in lingua italiana è «Avanti, da' un senso alla mia giornata»), nacque da un'improvvisazione, in sala di doppiaggio, della voce di Clint Eastwood, Michele Kalamera, che senza volerlo suggerì al distributore il titolo della versione italiana del film.

La frase, oltre ad essere citata in diversi film tra i quali Ritorno al futuro, è anche al sesto posto nella AFI's 100 Years... 100 Movie Quotes, classifica delle 100 migliori citazioni cinematografiche redatta dalla American Film Institute. Nei dialoghi italiani del film la frase è stata tradotta con quello che alla fine è il titolo stesso del film, e cioè «Coraggio... fatti ammazzare».

Striscia la Notizia, «razzista»? Il Gabibbo mostra un video contro Tommaso Zorzi: «Vergognati. Ecco chi sei davvero»