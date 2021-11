Stasera in tv, oggi venerdì 12 novembre su Rai 4 «A lonely place to die»: curiosità e trama del film con Melissa George

Stasera in tv, venerdì 12 novembre, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «A lonely place to die» del 2011. Terzo lungometraggio del regista inglese Julian Gilbey. Tra i protagonisti Ed Speleers, Melissa George e Sean Harris.

Sanremo 2022, indiscrezione: «Fiorello non ci sarà». Il silenzio social di Rosario

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto TV Mika: «Mi hanno spezzato il cuore»

La trama

Un gruppo di cinque alpinisti, gli esperti Alison e Rob, la coppia sposata Alex e Jenny e il più giovane Ed, impegnati in escursioni e scalate nelle Highlands, si imbattono in una ragazzina, letteralmente sepolta viva, nel profondo della foresta. Liberata dal suo luogo di prigionia la terrorizzata ragazza, che non parla inglese e di cui scoprono solo il nome, Anna, la portano in salvo con loro, diventando, così, inevitabile, preda degli spietati rapitori, disposti ad uccidere senza alcuna esitazione per recuperare Anna e poter ottenere i milioni di euro del riscatto.

Curiosità

Il produttori esecutivi della pellicola sono stati Terry Loveday, Mark Foligno, Toby Richards. La casa di produzione dietro al film è la Carnaby International Films, ma anche Eigerwand Media e Molinare London. La fotografia è invece stata curata da Ali Asad e il montaggio da Julian Gilbey e William Gilbey.

Striscia la Notizia, «razzista»? Il Gabibbo mostra un video contro Tommaso Zorzi: «Vergognati. Ecco chi sei davvero»