Stasera in tv, oggi lunedì 4 ottobre su Iris «12 anni schiavo»: curiosità e trama del film con Michael Fassbender

Lunedì 4 Ottobre 2021, 14:39

Stasera in tv, lunedì 4 ottobre, andrà in onda su Iris alle 21:00 il film «12 anni schiavo» del 2013. Terzo lungometraggio del regista statunitense Steve McQueen. Tra i protagonisti Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender e Benedict Cumberbatch.

La trama

Stati Uniti. Negli anni che hanno preceduto la guerra civile americana, Solomon Northup è un uomo nero, nato libero nel nord dello stato di New York, che vive a Saratoga Springs. È padre di famiglia, musicista e artigiano. La sua vita più o meno tranquilla si trasforma in un incubo quando viene drogato e gli vengono rubati i documenti. In men che non si dica si ritrova incatenato e venduto a un mercante di schiavi, imbarcato su una nave diretta in Louisiana. Qui sarà alla mercé di una serie di proprietari terrieri. Spinto al limite della sopportazione fisica e psicologica dai suoi aguzzini, si rifiuta di cedere alla disperazione. Lotta, si rialza. La forza gliela dà la sete di libertà, quella che fino a poco tempo prima aveva avuto. Quella che intende tornare ad avere. Il suo coraggio viene premiato il giorno in cui incontra Samuel Bass, un carpentiere, un uomo di buon cuore che lo aiuterà a ritrovare la strada verso casa.

Curiosità

Il 22 marzo 2014, il film ha guadagnato un totale di quasi 176 milioni di dollari di cui 55 negli USA. Negli States la pellicola ha debuttato incassando nel weekend 923.715 dollari.

