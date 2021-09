Stasera in tv, sabato 11 settembre su Rai 4 «Fight Club»: il film cult con Brad Pitt ed Edward Norton

Sabato 11 Settembre 2021, 00:55

Stasera in tv, sabato 11 settembre, andrà in onda su Rai 4 alle 23:45 il film «Fight Club» del 1999. Quarto lungometraggio diretto dal regista statunitense David Fincher. Tra i protagonisti Brad Pitt, Edward Norton e Helena Bonham Carter.

La trama

Giovane, senza problemi. Un lavoro da impiegato, una buona paga, una passione per l’'arredamento di stampo norvegese, frigorifero ben fornito e tutte le possibilità del mondo. Eppure il nostro protagonista si sente vuoto. Agonizzante. Tanto agonizzante da frequentare gruppi di sostegno per malati terminali. Lui soffre solo di insonnia, ma solo lì si sente vivo. Fino al giorno in cui la folle Marla gli ruba l’idea. E anche quell’insolita fetta di Paradiso svanisce. Da lì a trovarsi con una pistola in bocca il passo è breve. Ma il nostro ragazzo è fortunato. Durante un viaggio incontra Tyler Durden, interpretato da Brad Pitt, venditore di saponette. O almeno così afferma. Tyler gli apre gli occhi. “Tu non sei il tuo lavoro. Non sei il tuo vestito. Non sei i tuoi soldi”. Tutti gli stereotipi che sembravano insormontabili crollano. Vince l’istinto, vince il Fight Club.

Curiosità

Basato sull'omonimo romanzo del 1996 di Chuck Palahniuk. «Fight Club» non è riuscito a soddisfare le aspettative del botteghino e ha ricevuto reazioni contrastanti dalla critica. Il film in seguito ha trovato successo commerciale con la sua uscita in dvd, diventando una pellicola di culto. Nel 2009, in occasione del decimo anniversario dell'uscita del film, il New York Times lo ha considerato come «il film più cult dei nostri tempi».

