Stasera in tv, venerdì 10 settembre su Rai 4 «L'uomo senza sonno»: curiosità e trama del film con Christian Bale

Stasera in tv, venerdì 10 settembre, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «L'uomo senza sonno» del 2004. Quinto lungometraggio diretto dal regista statunitense Brad Anderson. Tra i protagonisti Jennifer Jason Leigh, Christian Bale e Michael Ironside.

La trama

Trevor Reznik, interpretato da Christian Bale, per l'occasione dimagrito in modo impressionante, non riesce a dormire esattamente da un anno. La mancanza di riposo, apparentemente inspiegabile, lo sta deteriorando sia mentalmente che fisicamente ogni giorno di più. Il suo aspetto diventato sempre più spettrale, fa sì che i colleghi di lavoro dapprima lo evitino e, in seguito a un incidente che quasi uccide uno di loro, inizino a fare di tutto perché lui se ne vada.

Curiosità

Nel film sono numerosi i riferimenti alle opere dello scrittore russo Fëdor Dostoevskij, da cui lo sceneggiatore della pellicola, Scott Kosar, è stato influenzato: il primo è visibile mentre Trevor è al luna park con Nicholas mentre sta facendo un giro sull'attrazione 'Route 666', ove si legge un'insegna che recita Crime and Punishment («Delitto e castigo»); successivamente il protagonista legge «The Idiot» («L'idiota»).

Il protagonista che soffre d'insonnia e che per questo soffre di sdoppiamento della personalità è invece un chiaro riferimento a Fight Club uscito pochi anni prima. Il nome del protagonista è ispirato a quello del fondatore del gruppo Nine Inch Nails Trent Reznor. Il film ha ispirato l'omonimo brano di Murubutu, «L'Uomo senza Sonno».

