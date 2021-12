Stasera in tv, oggi venerdì 10 dicembre su Rai 4 «Salt»: curiosità e trama del film con Angelina Jolie

Stasera in tv, venerdì 10 dicembre, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «Salt» del 2010. Diciottesimo lungometraggio diretto dal regista australiano Phillip Noyce. Tra i protagonisti Liev Schreiber, Angelina Jolie e Chiwetel Ejiofor.

La trama

L'’agente Cia Evelyn Salt, interpretata da Angelina Jolie, viene accusata (da un agente russo) di essere una talpa al soldo dei russi per di uccidere il presidente americano, e per questo viene imprigionata dai suoi colleghi. Per salvarsi, dovrà dimostrare la sua fedeltà alla Bandiera, e nello stesso tempo neutralizzare i nemici.

Curiosità

Per il ruolo principale era stato inizialmente designato Tom Cruise, e solo successivamente Angelina Jolie, ha saputo conferire al personaggio sfumature insolite per un film di azione.

La pre-produzione del film è stata avviata attorno alla fine dell'estate 2008. La regia era stata offerta a registi come Terry George, Michael Mann e Peter Berg, ma infine la scelta è ricaduta su Phillip Noyce.

Un primo trailer del film è stato distribuito in data 11 novembre 2009, legato alla distribuzione nelle sale del film catastrofico 2012. La distribuzione nelle sale cinematografiche statunitensi della pellicola è iniziata per il 23 luglio 2010, mentr ein quelle italiane il successivo 29 ottobre.

