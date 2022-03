Stasera in tv, "Odio l'estate" su Canale 5: la trama del nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo

Venerdì 25 Marzo 2022, 18:12

Stasera in tv, "Odio l’estate", l’ultimo film al cinema con Aldo, Giovanni e Giacomo nel cast, che Mediaset manderà in onda in prima visione su Canale 5 questa sera. Oltre al trio hanno lavorato al progetto di Massimo Venier: Massimo Ranieri, Carlotta Natoli, Lucia Mascino, Michele Placido, Pietro Ragusa, Maria di Biase e tanti altri. Puglia fa cornice al film ed è proprio in quel paradiso che succederanno tanti avvenimenti inaspettati. FOTO: per gentile concessione Mediaset MUSICA: Summer- from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- LOL 3, Aldo, Giovanni e Giacomo nella prossima edizione? Cosa emerge sui social