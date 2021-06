Stasera in Tv su NOVE “La coppia dell'acido - Follia criminale ”: il docufilm su Alexander e Martina

Stasera in tv, sabato 12 giugno su NOVE andrà in onda il docufilm “La Coppia dell’acido – Follia Criminale” per il ciclo Nove Racconta. Il docufilm analizzerà il caso di Pietro Barbini che nel 2014 ha subito una violenza folle: è stato aggredito con l’acido da Alexander e Martina.

La storia

Milano, 28 dicembre 2014. Pietro Barbini è in Via Giulio Carcano, zona Cermenate, esattamente al civico 14. Sono le 17.45 quando si trova alla spalle Martina Levato, sua ex compagnia di Liceo che gli ha teso un agguato. La situazione precipita immediatamente. Pietro viene colpito al volo con dell’acido solforico e viene ricoverato in condizioni drammatiche. Credere a quello che gli è successo è davvero difficile. I responsabili dell’aggressione sono due: Martina Levato, 23 anni, e il suo amante 30enne, Alexander Boettcher.