Stasera in tv, mercoledì 18 agosto su Rai 2 «Non avrai mai mia figlia»: curiosità e trama del film con Madison Johnson

Mercoledì 18 Agosto 2021, 13:46

Stasera in tv, mercoledì 18 agosto, andrà in onda su Rai 2 alle 21:20 il film «Non avrai mai mia figlia» del 2020. Secondo lungometraggio diretto della regista australiana Tori Garrett. Tra i protagonisti Kristie Alley, Madison Johnson, e Lyndsy Fonseca.

La trama

La pellicola è basata su una storia realmente accaduta. Amy Thompson, interpretatta da Lyndsy Fonseca, è una brillante studentessa di legge appena laureata. Una sera viene aggredita e stuprata in casa sua da Demetri, un ragazzo che aveva conosciuto pochi giorni prima durante una serata trascorsa a festeggiare la fine degli studi insieme ad altri suoi amici. Amy scoprirà presto di essere rimasta incinta e, nonostante il parere contrario di sua madre, deciderà di tenere la bambina. Quando, dopo anni, il suo stupratore si rifarà vivo con l’intenzione di ottenere la custodia di sua figlia, Amy inizierà una lunga battaglia per impedirglielo.

Curiosità

Tra il suo lavoro televisivo e quello cinematografico, la regista Tori Garrett è una delle registe più importanti dell'Australia, nota per i bellissimi adattamenti e la particolare regia delle performance. Nel 2016, Tori ha diretto il suo primo lungometraggio, «Don't Tell», una storia vera di un dramma sugli abusi sessuali in tribunale.

Di recente si è fatta strada nel mercato statunitense dopo aver diretto questo telefilm uscito nel 2020. Tori ha ricevuto due nomination all'Adg Award per la migliore regia del un lungometraggio «Don't Tell» e la migliore regia di una serie per bambini per «Mustangs F.C.».

