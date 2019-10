Stasera in tv, 8 ottobre: dal programma Le Iene Show al film Sole a catinelle

Stasera in tv, la prima serata di tutti i canali con i programmi e i film di oggi martedì 8 ottobre: dalla fiction targata Rai1 La strada di casa, passando per programma di Italia1 Le Iene show fino al film in onda su Canale5 e campione d'incassi Sole a Catinelle.

Rai1, ore: 21:25: La strada di casa - Stagione 2 Episodio 4

I Morra per necessità decidono di vendere una quota dell’azienda a Mazzei, amministratore delegato di un birrificio concorrente. Nel pc di Irene la polizia trova parecchie foto sue insieme al piccolo Davide e Lorenzo rivela a sua madre che la ragazza desiderava tanto adottare un bambino dato che era sterile. Lorenzo scopre che Irene aveva le tube chiuse e che quindi prima aveva potuto concepire: Davide è suo figlio, nato quando lei anni prima faceva la escort. Vicino alla farmacia dove era stata vista Irene c’è una vecchia Villa abbandonata che le piaceva tanto: i Morra pensano che possa essersi rifugiata lì con il bambino ma una volta arrivati sul posto non la trovano più. Mauro, ex compagno di cella di Fausto e ora dipendente dell’azienda, deve ancora saldare i debiti della sua vecchia fidanzata e per questo viene minacciato all’insaputa di Fausto.



Rai2, ore: 21:20: Bangla (Film)

Bangla è un film del 2019 scritto, interpretato e diretto da Naim, propretario del famosissimo bazar di tivoli. Il film è stato presentato in anteprima al IFFR 2019. La pellicola vede protagonisti lo stesso regista Phaim Bhuyian e Carlotta Antonelli.



Rai3, ore: 21:20: cartabianca (Approfondimento)

Il talk d'approfondimento di Raitre, ideato e condotto da Bianca Berlinguer, realizzato insieme alla squadra di Blob, che va in onda dal lunedì al venerdì alle 18.25 a partire da lunedì 7 novembre 2016. Dal 21 febbraio 2017 la trasmissione va in onda anche il martedì in prima serata. In ogni puntata il programma si occupa di politica e di cronaca, di giovani e di anziani, di salute e di ambiente, di economia e di pensioni. Hanno fatto parte del cast delle prime due edizioni il giornalista Tommaso Labate, i conduttori Gabriele Corsi e Flavio Insinna e la comica Geppi Cucciari.



Il cammino della manovra economica; il taglio dei parlamentari; gli sbarchi dei migranti a Lampedusa; le strategie di maggioranza e opposizione in vista delle prossime regionali.

Rai4, ore: 21:25: I mercenari - The expendables (Film)

Un gruppo di professionisti delle armi e del combattimento corpo a corpo,guidati da Barney Ross, viene chiamato per porre fine alla dittatura di un sanguinario generale in un'isola del Centro America.



Canale5, ore: 21:20: Sole a catinelle (Film)

Quando il figlio Nicolò riceve una pagella a pieni voti, Checco, il padre, si vede costretto a mantenere fede alla promessa fatta di regalargli una vacanza da sogno. Il problema è che l'uomo, venditore di aspirapolvere in piena crisi, non può permettersi nemmeno un giorno al mare. Partiti con la speranza di vendere qualche elettrodomestico in Molise, i due si ritrovano a casa di Zoe, una ricchissima ragazza che li fa entrare nel proprio mondo.



Italia1, ore: 21:20: Le Iene Sow (Show)

Programma di approfondimento e di attuailtà che propone inchieste e reportage facendo uso di uno stile irriverente e satirico.



Rete4, ore: 21:25: Una vita - Stagione 13 Episodio 106

Spagna, 1899/1900. Carmen Blasco è una giovane donna che odia la sua vita, perché è sposata con Justo Nunez, un uomo violento che è solito picchiarla e violentarla ogni volta che vuole, ma si sforza di andare avanti e sopportare tutto per la creatura che porta in grembo. Una notte, quando il marito cerca di abusare di lei per l'ennesima volta, la donna si ribella e lo uccide. Così lei e sua madre Teresa fuggono dal paese in cui vivono per evitare di essere catturate, però c'è un imprevisto: il parto di Carmen sopraggiunge all'improvviso nel bosco, e così lei dà alla luce una bambina che chiama Innocencia, ma che è costretta ad abbandonare in un convento per garantirle una vita migliore.



Rai Movie, ore: 21:10: Il capitale umano (Film)

I destini di due famiglie si uniscono e si scontrano tragicamente nel giorno della vigilia di Natale: un ciclista viene coinvolto in un incidente stradale per colpa di una Jeep alla cui guida vi è un uomo misterioso. Tra splendore e miseria, il racconto di una provincia italiana offre un ritratto della società odierna.



IRIS, ore: 21:00: Quel treno per Yuma (Film)

A Dan, un contadino reduce di guerra, viene affidato il compito di scortare un bandito catturato da poco, Ben. Dan deve far salire il malvivente sul treno delle 3:10 per Yuma, dove si trova la prigione presso la quale Ben dovra' essere rinchiuso.



Tv8, ore: 21:25: The amazing Spider-Man (Film)

Peter Parker, un liceale orfano, è cresciuto con gli zii Ben e Mary. Quando trova una valigetta appartenente a suo padre, il ragazzo inizia ad avere dei dubbi sulla morte dei genitori e decide di scoprire la verità.



NOVE, ore: 21:25: Il Supplente - Massimo Giletti (Docureality)

Il supplente è un reality show in onda in prima serata su Rai 2 dal 13 giugno 2018. Si tratta di un format italiano, prodotto da Palomar e distribuito all'estero da Armoza Formats. Dalla seconda edizione, in onda dal 2019, il programma si sposta su Nove.



cielo, ore: 21:15: Il favoloso mondo di Amelie (Film)

La scoperta di un tesoro dimenticato aiuta una cameriera parigina a mettere in discussione la propria vita e a modificare la storia di coloro che la circondano.



La7, ore: 21:15: Di Martedi' (Approfondimento)

Il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società. Grandi ospiti e la satira di Gene Gnocchi ogni martedì su La7.



