Stasera in tv, 7 ottobre: dalla fiction Il Commissario Montalbano al reality Temptation Island Vip

Stasera in tv, la prima serata di tutti i canali con i programmi e i film di oggi lunedì 7 ottobre: dalla fiction targata Rai1 Il Commissario Montalbano, passando per il reality show Temptation Island - VIP in onda su Canale5, fino al programma di Rai2 Stasera tutto è possibile.

Stasera in tv, Temptation Island su Canale 5: anticipazioni quinta puntata

Chef Rubio, dopo le polemiche su Trieste crollano gli ascolti del suo programma. E lui attacca Giletti

Rai1, ore: 21:25: Il Commissario Montalbano - La vampa d'agosto (Fiction)

In una calda giornata d'agosto, il commissario Montalbano è a pranzo nella bella villetta sul mare che Augello ha affittato per le ferie, a Montereale Marina. Durante il pranzo, però, non si trova il piccolo Salvo; Montalbano corre a cercarlo e lo trova in un cunicolo in giardino, cunicolo che rivelerà una grande sorpresa: il cadavere di Rina, una ragazza scomparsa 6 anni prima. Il commissario inizia le indagini affiancato dalla gemella della vittima, la bella Adriana, che lo seduce fino a fargli perdere completamente la testa per riuscire a scoprire chi ha ucciso la sorella e vendicarsi.





Rai2, ore: 21:20: Stasera tutto e' possibile (Show)

Torna lo show più pazzo e divertente della tv. La quinta edizione di Stasera tutto è possibile in prima serata su Rai Due, con un nuovo conduttore: Stefano De Martino. Sarà lui il padrone di casa del comedy show che ha fatto del divertimento e dell'allegria i suoi punti di forza, riuscendo a conquistare il pubblico.



Rai3, ore: 21:45: Presa diretta (Attualita')

Con le nuove puntate PresaDiretta è entrata nel vivo delle questioni al centro del dibattito pubblico. Le aspettative rivolte alle iniziative del nuovo Esecutivo, il problema dei conti pubblici, la disuguaglianza e le tensioni sociali, il conflitto commerciale sui mercati internazionali causato dalla guerra dei dazi, le croniche difficoltà della giustizia, l’emergenza del cambiamento climatico e quella della Sanità pubblica, le politiche energetiche e la riforma del diritto di famiglia, l’abuso di farmaci e l’attacco al cervello da parte di contaminanti ambientali, la fragilità dei valori europei alle prese con il prossimo, cruciale, appuntamento elettorale.



Scriveteci e fate le vostre proposte

Cosa fare per ridurre il divario tra Nord e Sud del Paese?

Questa sera ospite di #PresaDiretta il ministro Giuseppe Provenzano il ministro per il Sud e la Coesione territoriale.

Alle 21.45 su #Rai3@IaconaRiccardo https://t.co/Mvnk3emsMt — Presa Diretta (@Presa_Diretta) 7 ottobre 2019



Rai4, ore: 21:23: Le colline hanno gli occhi 2 (Film)

Un plotone di reclute della Guardia Nazionale, in missione di addestramento nel deserto, avverte la presenza di starni, invisibili pericoli. Alcuni si staccano per andare a vedere da vicino i luoghi da dove arrivano rumori e minacce.



Canale5, ore: 21:20: Temptation Island - VIP (Reality)

Su un'isola deserta, sei coppie formate da personaggi dello spettacolo mettono alla prova il loro amore, confrontandosi le proprie idee e passioni sotto gli occhi delle telecamere.



E intanto nel villaggio dei fidanzati qualcuno crea scompiglio... 😂 #TemptationIslandVip pic.twitter.com/VsKi6Z3TK4 — Temptation Island (@TemptationITA) 6 ottobre 2019



Italia1, ore: 21:20: Rambo III (Film)

Appresa la notizia che il suo ex colonnello è caduto nelle mani dei sovietici, Rambo parte alla volta dell'Afghanistan per liberarlo.



Rete4, ore: 21:25: Quarta repubblica (Approfondimento)

Alla scoperta dei più importanti temi di attualità, politica ed economia. Un'analisi approfondita dei maggiori eventi che interessano il Paese affrontati in compagnia di importanti ospiti in studio.





IRIS, ore: 21:00: The Burning Plain - Il confine della solitudine (Film)

Gli intrecci e i collegamenti tra personaggi apparentemente separati sono rivelati, quando i figli di due amanti, ormai morti, cominciano ad indagare sul passato dei genitori.

Tv8, ore: 21:25: Agente 007 - Zona pericolo (Film)

L'agente segreto britannico James Bond aiuta l'ufficiale del KGB Georgi Koslov a fuggire durante un concerto sinfonico. Successivamente 007 si reca in missione in Afghanistan dove affronta un trafficante d'armi chiamato Brad Whitaker ed una coppia di assassini russi, Necros e Kara Milovy.



NOVE, ore: 21:20: E' gia' ieri (Film)

Un divulgatore televisivo dal terribile carattere, Filippo Fontana, deve girare per due giorni un documentario sulla nidificazione delle cicogne in un'isoletta delle Canarie, con la sola compagnia dell'impacciato cameraman Enrico. Costretto da una tempesta a fermarsi un giorno di più nel luogo e con sorpresa, da allora, continua a rivivere lo stesso giorno: il 13 Agosto. L'uomo inizia a sfruttare la situazione a proprio vantaggio, diventando un dongiovanni impenitente e un festaiolo scatenato.



cielo, ore: 21:15: Fur - Un ritratto immaginario di Diane Arbus (Film)

Un ritratto di Diane Arbus, una delle artiste più importanti e anticonvenzionali del XX secolo, la cui vita cambiò completamente in seguito all'incontro con un nuovo e misterioso vicino di casa.



La7, ore: 21:15: Grey's Anatomy (SerieTV)

Le vicende di alcuni medici di Seattle che si districano tra lavoro e problemi quotidiani. Tra di essi Meredith, figlia di un noto chirurgo, costretta a gestire non solo i propri rapporti interpersonali, ma anche il peso di una importante eredità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA