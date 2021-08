Stasera in tv, martedì 24 agosto su Rai 2 «Le spie della porta accanto»: curiosità e trama del film con Isla Fisher

Martedì 24 Agosto 2021, 15:19

Stasera in tv, martedì 24 agosto, andrà in onda su Rai 2 alle 21:20 il film «Le spie della porta accanto» del 2020. Sesto lungometraggio diretto dal regista statunitente Greg Mottola. Tra i protagonisti Jon Hamm, Isla Fisher e Gal Gadot.

La trama

Jeff e Karen Gaffney, interpretati da Zach Galifianakis e Isla Fisher, sono una coppia come tante, conducono una vita tranquilla e hanno una graziosa casa in periferia. Quando Tim e Natalie Jones, interpretati da Jon Hamm e Gal Gadot, si trasferiscono nel loro quartiere, i Gaffney iniziano a entrare in competizione. Stare al passo con i nuovi e sofisticatissimi vicini per Jeff e Karen è tutt'altro che facile soprattutto quando scoprono che I Jones sono degli agenti Segreti. Una scoperta che conduce molto presto i Gaffney nel bel mezzo di un complotto internazionale.

Curiosità

Greg Mottola, regista anche di «Suxbad: Tre menti sopra il pelo» del 2007, «Paul» del 2011 dirige questa commedia spy. La pellicola ha incassato 14,9 milioni di dollari in Nord America e 15 milioni di dollari in altri Paesi per un totale mondiale di 29,9 milioni di dollari, contro un budget di 40 milioni. Il film ha incassato solo 2 milioni nel suo primo giorno e 5,6 milioni nel primo weekend, finendo settimo al botteghino.

