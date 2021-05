Stasera in tv "Le Iene" su Italia 1 alle 21.20: ecco i principali servizi della puntata

Questa sera su Italia1 andrà in onda la puntata de le Iene alle 21.20. i parlerà dell'inchiesta di Roberta Rei “Ambulanza della morte” che ha portato Davide Garofalo all'ergastolo per omicidio ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. Ospite speciale della serata sarà Vito Crimi che si è occupato della gestione da parte dello Stato della protezione, la questione sarà trattata anche l'ex ministro della difesa Elisabetta Trenta.

Il tutto è capitato a Biancavilla tra il 2012 e il 2016: due barellieri, Garofalo e Agatino Scalise durante il trasporto con un'ambulanza privata, acceleravano il decesso di alcuni pazienti gravemente malati iniettando aria per provocare embolie per guadagnare più soldi. A dare il via alle indagini le dichiarazioni di due testimoni chiave, proprietari di un'agenzia funebre, stanchi delle continue pressioni dai due barellieri per conto di alcuni clan mafiosi della zona.

