Stasera in tv, venerdì 6 agosto su La7 «La patata bollente»: curiosità e trama del film con Renato Pozzetto

Venerdì 6 Agosto 2021, 14:29

Stasera in tv, venerdì 6 agosto, andrà in onda su La 7 alle 21:15 il film «La patata bollente» del 1979. Sessantunesimo lungometraggio diretto dal regista italiano Steno. Tra i protagonisti Edwige Fenech, Renato Pozzetto e Massimo Ranieri.

La trama

Operaio e sindacalista nella fabbrica Enicem, Bernardo Mambelli, interpretato da Renato Pozzetto è il portavoce dei colleghi presso i superiori, dai quali è particolarmente stimato. Un giorno salva da un pestaggio di neofascisti un certo Claudio e lo porta a casa sua. Claudio, però, è un omosessuale e questo porta lo scompiglio nella vita di Bernardo: i vicini sospettano, i colleghi lo canzonano. La fidanzata lo sposa per far tacere le malelingue.

Curiosità

Nella colonna sonora del film compare la canzone «Tango diverso», scritta dal leader degli Squallor Totò Savio, destinata a diventare una canzone simbolo per gli omosessuali italiani, fino ad essere scelta come inno ufficiale del Gay pride svoltosi a Bologna nel 2008. Durante la scazzottata di Gandi contro i fascisti, nel garage tutte le auto portano la sigla della provincia "VS", inesistente all'epoca anche se tale sigla è stata in seguito assegnata alla provincia del Medio Campidano dopo la sua istituzione nel 2001.

Anche la targa del taxi che si intravede poco prima del tamponamento è targata Vs, così come una 850 spider rossa, sempre durante l'alterco con il tassista. Tra l'altro, mentre Pozzetto colpisce l'uomo la targa si stacca e compare quella vera targata Roma. Dopo aver appreso dai compagni la notizia della sua probabile nomina a delegato di fabbrica, Gandi si esibisce in una divertente gag in cui fa il verso al noto sindacalista Luciano Lama. La pellicola è stata girata a Roma e nell'hinterland romano.

