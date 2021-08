Stasera in tv, mercoledì 11 agosto su Rai 2 «La nostra seconda vita»: curiosità e trama del film con Jessica Schwarz

Mercoledì 11 Agosto 2021, 15:33

Stasera in tv, mercoledì 11 agosto, andrà in onda su Rai 2 alle 21:20 il film «La nostra seconda vita» del 2016, con Jessica Schwarz. È una prima visione e sarà in diretta streaming su RaiPlay, da app e sito. Dopo aver effettuato l’accesso alla piattaforma gratuita della tv di Stato, infatti, è possibile seguire il film, ovunque ci si trovi, da smartphone, computer e tablet, alla stessa ora della messa in onda televisiva.

La trama

La storia è quella di una coppia che vive un momento tragico a causa di un incidente che riduce la donna in coma, stravolgendo in tutti i sensi l’esistenza del marito. Le realtà contro le quali combattono sono espressione della società in cui vivono tra difficoltà difficili da gestire e speranze sempre più esili. Niente torna come prima, anche quando la moglie si risveglia: un po’ perché lei non ricorda nulla e lui ha conosciuto Esther nel centro specializzato nel quale è ricoverato anche suo marito le cui condizioni non lasciano molto spazio all’ottimismo.