Stasera in tv mercoledì 7 luglio su Rai 2, «La doppia vita di mio marito»: curiosità e trama del film con Amy Nuttall

Mercoledì 7 Luglio 2021, 13:06

Stasera in tv andrà in onda su Rai 2 alle 21:20 il film «La doppia vita di mio marito» del 2018. Quarto lungometraggio diretto dal regista inglese Jonathan English. La pellicola è un film crime/drammatico uscito dodici anni dopo il film horror Minotaur sempre di English.

La trama

Sabrina, interpretata da Amy Nuttall, Ethel nell'acclamata serie tv «Downton Abbey», sospetta da tempo che suo marito Fletcher la tradisca, approfittando dei suoi numerosi viaggi di lavoro a Parigi. La donna decide di vederci chiaro e, purtroppo, scopre che lui non solo ha una relazione, ma ha addirittura un'altra famiglia a Parigi e che insieme al suocero si occupa di diversi affari illegali. Sabrina si ritroverà a dover capire quanto valga la pena lottare per la sua famiglia. Non sarà solo il suo matrimonio in pericolo, ma la sua stessa vita e quella della figlia Zoe.

Curiosità

Amy Nuttall, nota per la serie televisiva «Downtown Abbey», classe ’82, non solo è un’attrice del piccolo schermo, ma anche un soprano, impegnata anche al teatro, dove recita e canta. Ha recitato infatti in diversi musical, tra i quali possiamo ricordare «The Phantom of the Opera» e «My Fair Lady».