Stasera in tv sabato 3 luglio su Rai 2, «La doppia faccia del mio passato»: curiosità e trama del film

Sabato 3 Luglio 2021, 11:12

Stasera in tv andrà in onda su Rai 2 alle 21:05 il film «La doppia faccia del mio passato», thriler della durata di un'ora e 25 minuti uscito nel 2019. Regista è Stuart Acher, mentre nel cast figurano Sarah Fisher, Kyle Buchanan, Robin Dunne.

La trama

Dopo essere sopravvissuta a un violento attacco di uno stalker geloso, una donna traumatizzata si trasferisce in una nuova città per cercare un nuovo inizio. Ma mentre lotta per far fronte alle cicatrici emotive e fisiche, vede presto il suo stalker ad ogni angolo.

Curiosità

Su Imdb il film ha ottenuto un punteggio di 5,7 su 10 sulla base di oltre 130 recensioni scritte dagli utenti.

