Stasera in tv, su La7 “Quel che resta del giorno” del 1993: trama del film

Stasera in onda su La7 alle 21:10 il film "Quel che resta del giorno", tratto dal romanzo omonimo e vincitore del Brooker 1989 dello scrittore giapponese naturalizzato britannico Kazuo Ishiguro, e sceneggiato da Ruth Prawer Jhabvala. Il film ha vinto molti premi, tra i quali due David di Donatello ai due protagonisti e il regista ha potuto contare su un cast d'eccellenza nel quale figura su tutti il nome di Anthony Hopkins.

Trama

Il maggiordomo Stevens ripercorre la sua vita partendo da un flash back negli anni 30, sullo sfondo dell'ascesa di Hitler: il maggiordomo è al servizio del nobile lord Darlington interpretato da James Fox che simpatizza per il Fuhrer e si attiva politicamente in favore della Germania. L'arrivo di una giovane ed efficiente governante, miss Kenton interpretata da Emma Thompson apporta qualche lieve cambiamento, ma non smuove Stevens dal suo impeccabile aplomb. Miss Kenton però si innamora di Stevens senza essere ricambiata e rinuncia allontanandosi dalla casa di Fox. Dopo molti anni Stevens si domanda se abbia realmente vissuto o meno.

