Stasera in tv, su La7 “L'età dell'innocenza”: trama e cast del film diretto da Martin Scorsese

Domenica 1 Agosto 2021, 20:43

Stasera in tv, in prima serata su LA7, andrà in onda il film “L'età dell'innocenza”, diretto da Martin Scorsese e con Daniel Day-Lewis e Michelle Pfeiffer. La pellicola è tratto dall'omonimo romanzo del 1920 di Edith Wharton, vincitore del Premio Pulitzer nel 1921.

Trama

Nel 1870 a New York il ricco avvocato gentiluomo Newland Archer ha in programma di sposare May Welland, bella e aristocratica ma fatua e superficiale. All'improvviso arriva a New York la cugina di May, la sofisticata quanto affascinante contessa Ellen Olenska.