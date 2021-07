Stasera in tv, mercoledì 28 luglio su Cielo «L'urlo della Terra»: curiosità e trama del film con Paul Johansson

Mercoledì 28 Luglio 2021, 17:41

Stasera in tv, mercoledì 28 luglio, andrà in onda su Cielo alle 21:15 il film «L'urlo della Terra» del 2013. Secondo lungometraggio diretto dal regista canadese Jason Bourque. Tra i protagonisti Sebastian Spence, Paul Johansson e Thea Gill. Telefilm di genere catastrofico e d'azione.

La trama

Quando un tornado fa la sua comparsa sulle acque a Sud di Boston, Joe Randall, interpretato da Paul Johansson, ex cacciatore di tempeste, rimane subito colpito dalla rarità dell'evento. Purtroppo la situazione peggiora. Una serie di tornado colpisce la costa e Joe capisce di trovarsi di fronte a qualcosa di mai visto prima. Mentre i cittadini iniziano a cercare riparo, Joe, insieme alla sorella Maddy, interpretata da Miranda Frigon, e al suo ex collega Lee, interpretato da Sebastian Spence, si ritrovano ad essere l'ultimo baluardo contro la fuga degli elementi. Per salvare la città, la propria famiglia e, con ogni probabilità il mondo intero, Joe si troverà a prendere una decisione incredibilmente rischiosa.

Curiosità

La pellicola è ambientata a Boston ma è stata girata a Victoria, in Canada. Paul Johansson è conosciuto al grande pubblico per aver interpretato Dan Scott in «One Tree Hill» mentre Miranda Frigon ha partecipato al cast di «Primeval: New World»

