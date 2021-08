Stasera in tv, mercoledì 4 agosto su La 5 «L'uomo perfetto»: curiosità e trama del film con Riccardo Scamarcio

Mercoledì 4 Agosto 2021, 20:56

Stasera in tv, mercoledì 4 agosto, andrà in onda su La 5 alle 21:10 il film «L'uomo perfetto» del 2005. Secondo lungometraggio diretto dal regista italiano Luca Lucini. Tra i protagonisti Gabriella Pession, Riccardo Scamarcio e Francesca Inaudi. La pellicola è un remake di «Cha-cha-chà», film spagnolo del 1998 con Eduardo Noriega e Jorge Sanz.

Mediaset dice addio al trash, Pier Silvio Berlusconi: «Ora puntiamo alle famiglie»

La trama

Lucia, giovane e brillante pubblicitaria milanese, interpretata da Francesca Inaudi, è una trentenne in carriera, ma con una vita privata disastrosa. Da anni è innamorata di Paolo, suo amico fin dall’'adolescenza, interpretato da Riccardo Scamarcio. Purtroppo per lei, Paolo sta per sposarsi con Maria, la migliore amica di Lucia. Ben lontana dal volersi dare per vinta, Lucia architetta un losco piano per sbaragliare la rivale e riuscire a mettere, finalmente, le grinfie sul “suo uomo”. Ma, proprio quando tutto sembra andare per il verso giusto, Cupido ci mette lo zampino.

Stasera in tv, Batman su Canale 20: gli errori del film con Nicole Kidman che non avevi mai notato

Curiosità

Scritto da Lucia Moisio e Marco Ponti, «L'uomo perfetto» è il secondo lungometraggio di Luca Lucini, regista di videoclip, dopo il film «Tre metri sopra il cielo» uscito l'anno precedente, nel 2004.

Stasera in tv, mercoledì 4 agosto su Rai 3 «Quasi nemici - L'importante è avere ragione»: curiosità e trama del film con Camélia Jordana