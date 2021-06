Stasera in tv su Italia 1 “Ti presento i miei”: trama e curiosità del film

Stasera in tv su Italia 1 va in onda “Ti presento i miei”, il film di Jay Roach con attori Robert De Niro, Nicole DeHuff e Ben Stiller.

Trama della commedia

Greg, infermiere di origini ebraiche, è innamorato di Pam ed è pronto a fare il grande passo: chiederle di sposarlo. Una telefonata che annuncia il matrimonio della sorella minore di Pam, però, lo costringe a cambiare i piani. Il viaggio a New York per il matrimonio della sorella diventa l'occasione per presentarsi ai futuri suoceri, Dina e Jack. Greg si rende conto che dovrà faticare per entrare nelle grazie di Jack, inflessibile agente della Cia e ottenere il "permesso" di sposare sua figlia Pam.

Curiosità

Due pesi massimi del cinema USA sbarcano stasera in tv su Italia 1 in una delle commedie di maggior successo degli anni 2000 con il premio Oscar Robert De Niro nei panni di un fioraio (in realtà 007 in pensione) burbero e paranoico che fa di tutto per rovinare i piani dell’aspirante genero, interpretato dal bravissimo Ben Stiller. Il film è stato un successo globale che ha macinato incassi e fatto ridere diverse generazioni di telespettatori: a due decenni dall’uscita al cinema, i tempi ormai sono maturi per considerarlo a tutti gli effetti un enorme cult della risata americana. L'enorme successo di pubblico e critica ha spinto i produttori a creare una vera e propria saga famigliare attorno ai personaggi del film, che ha avuto due sequel: Mi presenti i tuoi? (Meet the Fockers) del 2004 e Vi presento i nostri (Little Fockers) uscito nel 2011. E pensare che la coppia De Niro-Stiller non era nemmeno la prima scelta dei produttori. Nei loro piani originari, Greg doveva essere interpretato da Jim Carrey che addirittura ha collaborato a ideare alcune scene del film. Per il ruolo del suocero Jack, invece, l’opzione principale era Christopher Walken.